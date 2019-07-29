وفاة ممثلة “ميني ماوس”.. وهكذا تزوجت “ميكي” في الحقيقة!

متابعة بتجــــــــــرد: توفيت أمس السبت روسي تايلور، الممثلة الشهيرة التي أدت دور “ميني ماوس” من مسلسل ديزني الكرتوني “ميكي ماوس”، عن عمر يناهز 75 عاماً، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأعلنت شركة “والت ديزني” الأمريكية، خبر الوفاة التي حدثت في غلينديل بولاية كاليفورنيا، وجاء في بيانها: “قد حصلت روسي على دورها الأول قبل أكثر من 30 عامًا، نحن ممتنون للغاية لموهبة روسي والمرح والفرحة الكبيرة التي جلبتها لنا بكل ما قدمته، ونحن متأكدين أن عملها سيستمر بجلب السعادة للأجيال القادمة”.

وحصلت روسي على دور “ميني ماوس” في عام 1986، بعد أن تفوقت على أكثر من 200 متسابق دخلت معهم اختبارات الصوت، لتمتد مهنتها خلال ما يقرب من 40 عامًا مستمرة دون انقطاع.

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وتزوجت روسي من واين ألوين، الذي كان يؤدي صوت “ميكي ماوس” منذ عام 1977، وتزوجا في عام 1991، وبقيا حتى توفي ألوين في العام 2009، إثر تعقيدات ناجمة عن مرض السكري عن عمر يجاوز 62 عامًا.

الجدير بالذكر أن ميني ماوس هي شخصية كرتونية خيالية من إنتاج “ديزني” اشتهرت بصفتها صديقة ميكي ماوس، وظهرت أول مرة عام 1928، وظهرت لأول مرة في الشرق الأوسط في عمل متحرك عام 1998، وتؤدي صوتها في النسخة العربية نهى قيس.