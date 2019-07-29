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رومانسية يارا تجتمع مع جاذبية ناصيف زيتون في عيد الأضحى

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Jul 29, 2019

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحيي النجمة اللبنانية يارا حفلة غنائية ضخمة بهذه المناسبة يوم الإثنين، 12 آب/أغسطس المقبل في فندق “الفورسيزون” في بيروت، حيث سيشاركها الغناء النجم ناصيف زيتون.

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سيستمتع الساهرون بسهرة مميزة وممتعة خاصة مع صوت يارا العذب والشجي وأغانيها الرومانسية التي يرددها معها الجمهور عن ظهر قلب في كافة الحفلات.

كما ستغني أغنيتها الجديدة “شو بدّو” التي أطلقتها مؤخراً وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ. وتحقق الأغنية نجاحاً ملفتاً على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

كما سيستمتع الحضور مع اطلالة وصوت وحضور ناصيف زيتون الذي سيغني قديمه وجديده خاصة الأغنيات التي أطلقها مؤخراً وهي تكة، كل يوم بحبك وأنا معك.

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