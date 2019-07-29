خاص- إليكم التفاصيل الكاملة لزواج فرح يوسف في نيويورك

فاجأت نجمة اراب آيدول الفنانة السورية فرح يوسف بإعلان زواجها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وفي اتصال لموقع الخليج 365 مع “يوسف”، أكدت لنا الخبر. ولفتت الى أنها تزوجت مدنياً في مدينة نيويورك لأن كل واحد منهما ينتمي الى ديانة مختلفة عن الآخر.

وروت فرح لنا تفاصيل الزفاف حيث ان زوجها أحضر لها ثوب زفاف إرتدته فوق ثيابها قبل أن يقوم كاتب عدل بكافة مراسيم الزواج المدني.

فرح وثقّت مع وزوجها هذه اللحظات السعيدة بصور عديدة ولكن بغياب العائلتين عن مراسم الزفاف لأن كل شيء تم بسرعة وبشكل مفاجئ، ولكنها ستقيم حفل زفاف آخر بحضور العائلتين والاصدقاء والأقارب قريباً.

Advertisements

واكدت فرح أنها سعيدة جداً خاصة أن زوجها احترم تقاليد عائلتها، وكان أمامه خيارين، أما أن يفترقا او يتزوجا بسرعة في نيويورك قبل أن تغادرها عائدة الى سوريا.

وشددت الى أنها تحترم الزواج المدني لأنه يضمن حقهما ويجعلهما متساويان في الحقوق والواجبات تحت سقف القانون.

وكشفت فرح الى أنها مستقرة حالياً بين لبنان وسوريا ودبي وأنها تزوجت قبل ان تغادر أميركا منذ شهرين.

من الناحية الفنية، تعمل “يوسف” على ثلاث أغنيات كل واحدة مختلفة عن الاخرى بالموسيقى والموضوع.

أسرة موقع “الخليج 365” تبارك لفرح وزوجها على الزواج.