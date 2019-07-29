فنانون من كل الأجيال في عزاء فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عمر 67 عامًا

أقيمت مساء الأحد، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مراسم عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عمر 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وتدهورت صحته بشكل كبير قبل وفاته بأيام، حيث فقد النطق ودخل في غيبوبة كبدية.

وتلقى العزاء ابناه أحمد، وعمر، وزوجته السابقة الفنانة المعتزلة سمية الألفي.

وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين، منهم يحي الفخراني، وأشرف زكي، وأحمد السقا، وأحمد عز، وميرفت أمين، وليلى علوي، وأيتن عامر، وأحمد زاهر، ونهال عنبر، ووفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي، وإيمي سمير غانم، ومحمد رجب، ومحمد عادل إمام، وحسن الرداد، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمد الشرنوبي، ودنيا سمير غانم، ودنيا عبد العزيز، وهاني مهنا، وأحمد صلاح السعدني، وصفاء أبو السعود، وزوجها صالح كامل، وإسعاد يونس، وأحمد فلوكس، وصلاح عبد الله، وروبي، ومحمد صبحي، وشهيرة، وبوسي، ومي نور الشريف، وإيمان العاصي، وصابرين، وسهير المرشدي، وعزت العلايلي، والمؤلف عمرو محمود ياسين، والمخرج طارق العريان، ورشوان توفيق، ويوسف شعبان، ورجاء الجداوي، والسينارست وحيد حامد، ودلال عبد العزيز، ونجوى فؤاد، والتونسية درة زروق، والمخرجون رامي إمام، ومحمد العدل، ويسري نصر الله، وأحمد صقر، والمنتج أحمد السبكي، والمطرب أحمد عدوية.

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وكان غياب الفنان القدير عادل إمام عن حضور العزاء لافتًا للغاية في ظل علاقة الصداقة التي كانت تربطه بالفنان الراحل وتقديمها لأهم أفلامهما معا، وأرجع البعض عدم حضوره إلى معاناته من أزمة صحية، خاصة وأنه لم يحضر أيضا عزاء والدة صديقته الفنانة يسرا والذي أقيم منذ يومين.

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وكان من أبرز لقطات العزاء إهداء شخص من الجمهور لأحمد الفيشاوي صورة لوالده الفنان فاروق الفيشاوي.

وسبق وصدم الفنان فاروق الفيشاوي جمهوره بالإعلان عن إصابته بمرض السرطان، وذلك في الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، وشهد حملات من الدعم والمساندة من كافة زملائه في الوسط الفني.

وكان أخر ظهور للفنان القدير من خلال حضوره مراسم عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف.

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