تعرف على أبرز النجوم الذين عملوا كآباءٍ وأمهاتٍ روحيين لأطفال الآخرين

لندن - لايف ستايل
بينما سبق وأن أصرَّ دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على عدم الكشف عن هوية الأبوين الروحيين لمولودهما، أرتشي خلال مراسم تعميده في ويندسور قبل أسابيع بداعي الخصوصية، أعدت صحيفة "ذا صن" قائمة بأبرز النجوم الذين عملوا كآباءٍ وأمهاتٍ روحيين لأطفال نجوم آخرين ومنهم بعض الأسماء التي جاءت مفاجأة بتلك القائمة.
ونستعرض معكِ فيما يلي تلك القائمة التي أعدتها الصحيفة البريطانية:
توم كروز
اختارت النجمة جينفر لوبيز، صديقها النجم توم كروز، ليكون أبًا روحيًا لتوأميها.
ليدي غاغا
اختار النجم إلتون جون، النجمة ليدي غاغا، لتكون أمًا روحيةً لأبنائه؛ إذ جمعتهما علاقةُ صداقةٍ قوية منذ أدّيا أغنيةً سويًا في حفل الغرامي.
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جوك وان
اختير نجم الموضة جوك وان، ليكون أبًا روحيًا لابنة المذيعة فيرن كوتون، وكلاهما يتشاركان تاريخ الميلاد ذاته.
ستينغ
تم اختيار النجم، ستينغ، ليكون أبًا روحيًا لابن النجمين مادونا وغاي ريتشي.
صوفيا لورين
تم اختيار النجمة المخضرمة، صوفيا لورين، لتكون أمًا روحيةً للنجمة درو باريمور.
ماريلين مانسون
جرى اختيار النجم ماريلين مانسون، ليكون أبًا روحيًا لابنة النجم جوني ديب.
بونو
اختير المغني بونو، ليكون أبًا روحيًا لتوأمي النجمين براد بيت وأنجلينا جولي.
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