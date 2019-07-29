شكرا لقرائتكم خبر عن " إنساى "للأسطورة و المعلم يقترب من 50 مليون مشاهدة فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، من الـ 50 مليون مشاهدة فى 10 أيام منذ طرحه على موقع يوتيوب، ونال الفيديو أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات الإيجابية عبر الكليب.

وفى سياق متصل، يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس المقبل بجدة، ويفاجئ الأسطورة جمهوره السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.