كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 08:45 صباحاً - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال قضائها الإجازة الصيفية بإحدى المدن الساحلية وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت لجين عمران خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة، وهي تستمتع بوقتها على البحر.

وعلقت لجين عمران على الصور قائلة: “في ناس كثير بفترة الصيف يحبوا يعملوا تان (تسمير البشرة) تحت الشمس ☀️.. البعض يزبط معاه اللون

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كانت هذه تفاصيل خبر طريقة لجين عمران للحصول على تان بلون “دجاجة محمرة بالفرن”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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