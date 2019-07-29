أصالة تستفز أحلام بتعليقها على مواقفها المتغيرة والأخيرة تواجهها بالبلوك

أزمة جديدة اشتعلت بين النجمتين أحلام وأصالة، خلال الساعات الماضية، نتج عنها حظر أحلام لها على موقع تويتر، وإثارة الجدل بين متابعي كل من المطربتين.

أزمة جديدة بين أحلام وأصالة

بدأت القصة عندما قررت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد بعد أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخرًا، مؤكدة أنها لا تحمل لها أي ضغينة تجاهها، فقررت أحلام الإشادة بموقف أصالة وأخلاقها، حيث قالت لها: "هذا ‏نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك، إن أنت ما في منك، طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك، اللي مستحيل ينتهي.. شكرًا على ‏كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك، ومش غريبة عليكِ، أنت معطاءة مع الكل، جزاك الله خير".‏

أحلام وأصالة

إلا أن رد أصالة على ما قالته أحلام يبدو أنه قد استفزها، حيث قالت أصالة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني، وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني، يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صار لنا عايشين فيه تقريبًا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".‏

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أحلام تواجه أصالة بـ"البلوك"

أحلام واجهت رد أصالة بحذف تغريدتها لها من الأساس، ولم تكتف بذلك فقط، بل قامت بحظرها من موقع تويتر، وقررت الرد على انتقادات الجمهور بشأن تصرفها، فعندما سألتها إحدى المتابعات عن سبب حذفها للتغريدة قالت أحلام: "ومطربتكم بلوك.. يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة"، وأضافت: "ومسحت البوست لأني تحسفت إني أصلاً كتبته.. ما أدري أن الحقد واصله مراحلها الأخيرة".

من جانبها تجاهلت أصالة الرد بشكل مباشر على الجدل الدائر في الساعات الماضية، بسبب أزمتها الجديدة بينها وبين أحلام، لكنها قامت بإلغاء متابعة أحلام من موقع "إنستغرام"، وهو ما ردته له الأخيرة أيضًا، كما قامت بتشويق جمهورها بأحدث أغنياتها المقرر طرحها قريبًا، بعنوان "في قربك".

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