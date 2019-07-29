شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة..دياب ورنا سماحة يحيان حفل غنائي في مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة رنا سماحة للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب دياب، يوم الجمعة المقبل في مدينة نصر.
ومن المقرر أن يقدم دياب خلال الحفل أشهر أغنياته التى تفاعل معها جمهوره ومحبيه، وهى "غمازات،عو، حب دروشني، يا واد يا سوسو، قلبت مرجحة، بتناديني تاني ليه"، وغيرها من الأغانى التى أحبها جمهور دياب .
يذكر أن آخر أعمال دياب فى الدراما كان مسلسل "أبو جبل" فى رمضان الماضى، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسنى، عائشة بن أحمد، غفران محمد، مجدى البحيرى.
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