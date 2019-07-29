شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تحيي حفلا غنائيا كبيرا في لندن ..17 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة نوال الكويتية حفلا غنائيا ضخما في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم السبت 17 أغسطس المقبل، علي أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء، في حضورعدد كبير من محبي وعشاقي النجمة الشهيرة .

يذكر أن نوال الكويتية و المٌلقبة بـ " قيثارة الخليج " بدأت مسيرتها الفنية عام 1984 و قدمت عدد من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها :" مثل النسيم " و " أكو مثلك " و" انا زعلت " و" قد ما حبيت" و" عيون الناس " وغيرهم .