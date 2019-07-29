جلسة تصوير لرانيا منصور أثناء قضاء إجازة الصيف في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: خضعت الفنانة الشابة رانيا منصور، لجلسة تصوير أثناء قضاء إجازة الصيف في مدينة العلمين. ونشرت رانيا، عددًا من الصور بالجلسة عبر حسابها في "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها. وكانت آخر أعمال الفنانة رانيا منصور مسلسل "ابن أصول"، وشارك في بطولته حمادة هلال، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.​

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