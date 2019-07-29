8 صور من كواليس الجزء الثالث لـ"La Casa De Papel"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الحساب الرسمي لمسلسل "البروفيسور- La Casa De Papel"، في موقع "انستجرام" صورًا من كواليس المسلسل في الجزء الثالث.

وطرحت شبكة "Netflix" الجمعة 19 يوليو الجاري، الجزء الثالث من مسلسل "البروفيسور- La Casa De Papel"، وهو أحد أكثر المسلسلات شعبية في منطقة الشرق الأوسط.

ومع بدء أحداث الجزء الثالث من المسلسل رأي الجمهور أفراد العصابة في أماكن مختلفة من العالم، وهم يستمتعون بحريتهم في جزر رائعة الجمال محاطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة، ولكن بعد أشهر من الحرية، يتم اعتقال أحد أفراد العائلة، وتجد العصابة نفسها مجبرة على التجمع من جديد في محاولة لإنقاذه بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها: "القيام بعملية سطو على بنك أسبانيا، لسرقة احتياطي الذهب، للضغط على السلطات لكي ينقذوا صديقهم المعتقل ريو".

وتنضم إلى العائلة في الجزء الثالث وجوهًا جديدة، بينهم هوفيك كوشكريان الذي يلعب دور بوجوتا، والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية نجوى نمري بدور أليشيا، كما تنضم إلى العصابة في دور لشبونة "إيتزيار إيتونو" والتي لعبت دور راكيل في الجزئين الأول والثاني.​