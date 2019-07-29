سلمى رشيد تحيي حفلا غنائيا في طنجة المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحيي المطربة المغربية سلمى رشيد، حفلًا غنائيًا في مدينة طنجة المغربية، مساء اليوم الاثنين.

ونشرت "سلمى" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "موعدنا اليوم بمهرجان الشواطئ للاحتفال بعيد العرش مع جمهوري الغالي بطنجة".

يذكر أن آخر أعمال سلمى رشيد أغنية "ماكازيل"، التي تجمعها بالفنان الجزائري موك صايب، وهي من كلمات وألحان ياسين رامي، وتوزيع دوكي وموك صايب.​

