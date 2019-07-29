أمير طعيمة: "لا عندنا كرة ولا دوري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الشاعر أمير طعيمة، إن الكرة المصرية في حاجة إلى إعادة تقييم، وغرد طعيمة في حاسبه الرسمي بـ"تويتر": "لا عندنا كورة ولا دوري، هحاول استخرج شهادة إني مش أهلاوي ولا زملكاوي ولا غيره، واكتفي بتشجيع منتخب مصر من باب الانتماء لبلدي".
وتابع: "أتمنى أن يبقى عندنا كرة قدم حقيقة ودوري قوي، بس ده مش موجود من مدة طويلة وانتم عارفين وانعكس على المنتخب رغم وجود لاعب من أفضل 5 لاعبين في العالم، الكرة في مصر محتاجة إعادة تقييم".
وانتهت أخر مبارايات الدوري العام بين فريقي الأهلي والزمالك، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله التونسي علي معلول، ليسدل الستار على واحد من أطول المواسم الكروية في مصر.
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