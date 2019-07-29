بالصور.. دفتر عزاء فاروق الفيشاوي

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام و الشخصيات العامة على حضور عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور: "وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، و الإعلامي وائل الإبراشي، و الإعلامية هالة سرحان، و الإعلامية إسعاد يونس، والمذيع طارق علام، و نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، و من النجوم أحمد السقا، دلال عبد العزيز، لبلبة، وفاء عامر، أيتن عامر، ليلى علوي، شهيرة، هبة مجدي، مي نور الشريف، إنجي المقدم، نبيلة عبيد، صابرين، نشوى مصطفى، سميحة أيوب، رجاء الجداوي، فيفي عبده، بوسي، رانيا محمود ياسين، فردوس عبد الحميد، شعبان عبد الرحيم، وفاء سالم، أحمد فلوكس، و المخرج طارق العريان، محمد

إمام، علي ربيع، محمد عبد الرحمن، المخرج مجدي الهواري، رجاء حسين، خالد سرحان، يحيى الفخراني، محمد مرزبان، محمد صبحي، حمزة العيلي، ميرنا وليد، أحمد زاهر، ريهام عبد الغفور، أحمد فراج، رياض الخولي، مصطفى حجاج، جميلة عوض، المنتج محمد محمود عبد العزيز، وصاحب قنوات إيه أر تي صالح عبد الله كامل، جمال سليمان، مدحت تيخا، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد عدوية، شريف رمزي، كريم محمود عبد العزيز، يوسف شعبان، عمرو سعد، عمر مصطفى متولي، أحمد فتحي.

وأخذ الفنان أحمد الفيشاوي و والدته الفنانة سمية الألفي العزاء، بجانب الأقارب و الأصدقاء المقربين.

يشار إلى أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتم تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

يذكر أن آخر أعمال النجم فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير"، وهي بطولة كل من يحيى الفخراني، أحمد عزمي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.

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