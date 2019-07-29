قتلى في إطلاق نار بمهرجان للطعام في كاليفورنيا.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 06:50 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون الأحد في حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأكد عضو مجلس مدينة غيلروي، ديون براكو الحصيلة ذاتها في تصريحات لوكالة أسوشيتيد برس.

وذكرت الشرطة سابقا أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا الأحد في إطلاق النار الذي وقع في مهرجان “غيلروي غارليك” في سان خوسيه.

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وقالت المتحدثة باسم مركز سانتا كلارا الطبي إن المركز استقبل اثنين من الضحايا ومن المتوقع أن يستقبل ثلاثة آخرين.

وقالت صحف محلية في وقت سابق إن ١١ شخصا أصيبوا في إطلاق نار في المهرجان الذي ينظم سنويا في المدينة.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يسمع فيه دوي إطلاق النار بينما يحاول الحاضرون مغادرة المنطقة.