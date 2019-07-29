أصالة تستعد لطرح ألبومها الجديد "في قربك"

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، عن اقتراب موعد طرح ألبوها الجديد "في قربك".

ونشرت أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة من البوستر الأول للألبوم، وعلقت عليها: "انتظروا الألبوم قريبًا وحصريًا، إنتاج ستار جيت".

وكانت أغنية "بنت أكابر"، أخر ما طرحته أصالة، وحققت أكثر من 20 مليون مشاهدة، إذ نالت الأغنية إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربي، "بنت أكابر" من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.

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