قال المؤلف محمد ناير، إنه من المقرر بدء تصوير فيلم "العنكبوت" بطولة الفنان أحمد السقا نهاية شهر يوليو الجاري.
وأضاف ناير أن العمل يتم التحضير لانطلاق تصويره والوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بمشاهده الأولى، والتعاقد مع الفنانين للمشاركة في البطولة إلى جوار السقا والفنانة منى زكي، مؤكدًا عدم وجود تعاقد مباشر ورسمي يمكنه الكشف عن أسماء أصحابه حتى الآن.
"العنكبوت" تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكي؛ إذ يجمعهما بعد 3 سنوات منذ آخر عمل شاركا في بطولته "من 30 سنة" والذي عُرض في 2016.
قد يهمك ايضاً:
أحمد السقا يبدأ تصوير فيلم "العنكبوت" الأسبوع المقبل
جلسات عمل بين أحمد السقا وأمير كرارة استعدادا لتصوير فيلم جديد
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تصوير "العنكبوت" لأحمد السقا نهاية يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.