أحمد عز يتصدر أفيش الجزء 2 من فيلم "ولاد رزق"

القاهرة - لايف ستايل
طرح المنتج موسى عيسى الأفيش الرسمى للجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" عبر حسابه الشخصى بموقع الصور "إنستجرام"، لتشويق الجمهور قبل طرحه بدار العرض السينمائى في عيد الأضحى المقبل.
وظهر الفنان أحمد عز متصدرًا الأفيش، وخلفه كل من الفنان عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى، كما أن الغريب في الأمر أن الفنان محمد ممدوح لم يضع القائمون صورته على الأفيش.
وقصة فيلم «ولاد رزق 2» تبدأ بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيها الإخوة الـ4 بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من عتاة الإجرا
الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
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