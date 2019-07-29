شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا فى مكتبة الإسكندرية فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المهرجان الصيفي بالإسكندرية النجم مدحت صالح حيث يحيي حفلا يوم السبت الموافق 17 أغسطس المقبل على مسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا من المفاجآت عبر توليفة غنائية من أشهر أغانيه، بين القديمة جدًا والجديد منها، مثل: "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى" و"كوكب تانى".

يشارإلى أن مدحت صالح عُرض له مؤخرًا مسلسل "أبو العروسة 2"، وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الثاني منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقى، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، تأليف هانى كمال، إخراج كمال منصور.