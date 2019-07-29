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شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد عودة الحارس الشخصى لـ Black Panther في الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير التى تناولتها الصحف الأجنبية، أن الممثلة Danai Gurira، صاحبة شخصية "كويويا" وهى الحارس المسئول عن العائلة المالكة فى فيلم Black Panther ستعود ضمن أحداث الجزء الثانى من السلسلة المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض السينمائى.
ونجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض العام الماضى فى حصد جائزة أوسكار أفضل موسيقي تصويرية، فى دورته السابقة، والذى يعد أول فيلم أبطال خارقين ينجح فى اقتناص جائزة من المسابقة الأقوى فى السينما.
Danai Gurira
وقصة فيلم "Black Panther" تدور حول حاكم يحاول الدفاع عن أرضه من التمزق من قبل الأعداء من خارج وداخل البلاد، والفيلم ومن إنتاج مارفل، ومن إعداد وتأليف الثنائى ريان كوجلر وجو روبرت كول، وإخراج ريان كوجلر أيضًا، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم لوبيتا نيونجو وشادويك بوسمان ومايكل بكارى جوردون وأندى سركيس وسباستيان ستان.
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