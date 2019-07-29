زياد برجي نجم حفلات عيد الأضحى في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يحيي المطرب اللبناني زياد برجي، حفلًا غنائيًا ضمن موسم حفلات عيد الأضحى المبارك، بمدينة طبرجا بجبل لبنان. ونشر زياد البوستر الدعائي لحفله المقبل وعلق: "لاقوني بمناسبة عيد الأضحى الاثنين 12 آب (أغسطس)، لنقضي أحلى سهرة بالأطلال بلازا، بطبرجا". يذكر أن المطرب اللبناني أحيا حفلًا غنائيًا يوم 19 يوليو، بمدرج قلعة حلب بسوريا، وسط حضور حشد من جمهوره، إذ قدم عددًا من الأغاني أبرزها "شو حلو"، "أنا قلبي عليك"، "خليني حدك"، "يا مسهرني"، وغيرها.​



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