- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قالت النجمة التونسية هند صبري، إن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" لا يقل عظمة عن جمال الجزء الأول.
ونشرت هند، عددًا من التعليقات الخاصة بإشادة الجمهور بالفيلم، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "الجزء الثاني لا يقل عظمة عن جمال الجزء الأول، آراء الجمهور في فيلم الفيل الأزرق 2.. حاليًا في جميع دور العرض".
والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار كما سيظهر بعض من أبطال الجزء الأول كضيوف شرف، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري عن إشادة الجمهور بـ"الفيل الأزرق 2": "لا يقل عظمة عن الجزء الأول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.