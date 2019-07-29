هند صبري عن إشادة الجمهور بـ"الفيل الأزرق 2": "لا يقل عظمة عن الجزء الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت النجمة التونسية هند صبري، إن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" لا يقل عظمة عن جمال الجزء الأول.

ونشرت هند، عددًا من التعليقات الخاصة بإشادة الجمهور بالفيلم، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "الجزء الثاني لا يقل عظمة عن جمال الجزء الأول، آراء الجمهور في فيلم الفيل الأزرق 2.. حاليًا في جميع دور العرض".

والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار كما سيظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎​

