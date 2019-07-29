بالصور| مصطفى حجاج يتألق في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
أحيا المطرب الشعبي مصطفى حجاج، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على شاطئ النادي الأهلي بمارينا 5، بحضور عدد كبير من الشباب، شاركوه وصلات الغناء والرقص طوال فقرته التي استمرت حتى شروق الشمس.
وقدّم حجاج خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغنياته منها "خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش".. وغيرها.
وطرح حجاج مؤخرًا أغنيته الجديدة "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال.
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