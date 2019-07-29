أحمد حلمي ينشر بوستر "خيال مآتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام"، بوستر مبدئي لفيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي يعود به بعد غياب 3 سنوات.

وشوق حلمي جمهوره أمس الأحد، من خلال نشر صورة له أيضًا وهو يرتدي قناع وكتب: "خيال مآتة.. عيد كبير"، كاشفًا عن موعد عرض الفيلم.

والفيلم بطولة منة شلبي وعبدالرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وخالد الصاوي، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

وينتظر الفيلم منافسة قوية في موسم عيد الأضحى، أمام الأجزاء الثانية من أفلام "الفيل الأزرق 2" و"الكنز 2" و"ولاد رزق 2".

