محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الشاعر أمير طعيمة، إن الكرة المصرية في حاجة إلى إعادة تقييم، بعد انتهاء الدورى.. أمير طعيمة: "لا عندنا كورة ولا دوري"، كتب عبر حسابه في "تويتر": "هحاول استخرج شهادة إني مش أهلاوي ولا زملكاوي ولا غيره، واكتفي بتشجيع منتخب مصر من باب الانتماء لبلدي".

وتابع: "أتمنى أن يبقى عندنا كرة قدم حقيقة ودوري قوي، بس ده مش موجود من مدة طويلة وانتم عارفين وانعكس على المنتخب رغم وجود لاعب من أفضل 5 لاعبين في العالم، الكرة في مصر محتاجة إعادة تقييم".

وانتهت أخر مبارايات الدوري العام بين فريقي الأهلي والزمالك، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله التونسي علي معلول، ليسدل الستار على واحد من أطول المواسم الكروية في مصر. ​

