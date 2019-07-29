نجمة بوليوود ديشا باداني تعلن : فقدت ذاكرتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 04:36 صباحاً - في تصريح جريء ، أعلنت النجمة الهندية ديشا باداني عن فقدانها ذاكرتها بعد تعرضها لإصابة في الرأس.

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نجمة فيلم بهارات اعترفت في مقابلة صحفية لها انها تعرضت لحادث أدى إلى إصابة في رأسها نتج عنه فقدانها ذاكرتها لمدة ستة أشهر وذلك أثناء ممارستها للعبة الجمباز.

ديشا باداني



وذكرت ديشا كيف أصيبت أثناء ممارسة الجمباز على أرضيات خرسانية بإصابة في الرأس وقالت “فقدت ستة أشهر من حياتي لأني لم أستطع تذكر أي شيء”.

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ديشا التي من المقرر أن تلعب دور البطولة أمام اديتيا روي كابور Aditya Roy Kapur في فيلم Malang، وهو من إخراج موهيت سوري ، ومن المقرر أن يصدر في فبراير 2020، أوضحت أنها تمارس رياضة الرماية والجمباز والجودو " الجودو أسهل نسبيًا، لكن بالنسبة للجمباز ، يجب أن تكون ثابتًا وشجاعًا، لقد استغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى ما أنا عليه، عليك القيام بذلك كل يوم، فقط عندما تكسر عظامك وركبتيك تصل إلى مكان ما. “