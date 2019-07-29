كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:51 صباحاً - تواصل النجمة أحلام الشامسي دعمها لصديقتها المذيعة فجر السعيد بعد الازمة الصحية القاسية التي تمر بها بعد العملية الجراحية الاخيرة التي خضعت لها.

فقد اعادت احلام نشر تغريدة لفجر السعيد كانت قد نشرتها في الخامس من هذا الشهر قالت فيها: “عندي إحساس غريب بأن هناك حدث ما خلال الشهر القادم.. لا أعلم ماهو ولكن أتوقع في منطقتنا ويخصنا .. مجرد إحساس قد يصيب أو يخيب … إن شاء الله يخيب لإني صج أحتاج إجاااااااااااااازه طويله أقضيها بالكويت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احلام لـ فجر السعيد: “احساسچ للاسف كان صح”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.