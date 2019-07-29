شاهد.. أحمد الفيشاوي ينفعل على زوجته بعزاء والده: ” والله همشيكي”!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:51 صباحاً - لم يستطع الفنان المصري أحمد الفيشاوي من ضبط أعصابه في جنازة والده النجم فاروق الفيشاوي، وأستشاط غضباً ليس فقط على الصحفيين، إنما أيضاً وصل الحد الى توبيخ زوجته ندى الكامل.

والتقطت عدسات الكاميرات الكامل بالحجاب للمرة الأولى، وكانت تحاول مساعدة والدته سمية الألفي وتحاول مساعدته أيضاً خلال تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير، إلا أنها لم تسلم من غضبه بين الحشود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التوتر الحاصل في علاقة الثنائي والتي بدأت قبل أشهر ونجح والده الراحل في إصلاح الامور بينهما.

وظهر في المقطع الفيشاوي في غاية الغضب وهو يصرخ بوجه زوجته ويقول لها “والله حمشيكي”، بينما حاول النجم عمرو يوسف الابعاد بينهما وفض الخلاف الحاصل.