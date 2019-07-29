شاهد.. احمد عز لمعجبيه اثناء دخوله عزاء فاروق الفيشاوي: “عيب يا جماعة”

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 03:51 صباحاً - تعرض عدد من الفنانين المصريين لموقف محرج اثناء دخولهم سرادق عزاء الفنان فاروق الفيشاوي وذلك بسبب معجبيهم الذين احتشدو لالتقاط صور معهم.

فقد التف عدد من المتواجدين أمام سرادق عزاء فاروق الفيشاوي، حول الفنان أحمد عز لالتقاط الصور التذكارية معه، إلا أن “عز” رفض ذلك معلقًا: “إحنا في عزا ياجماعة عيب”.

كما تعرض الفنان محمد امام لموقف مشابه حيث التف حوله معجبيه وقاموا بالتقاط الصور معه.

وكان الفنان فاروق الفيشاوى توفي يوم الخميس الماضى بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.