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راشد الماجد يحيي حفلا غنائيا مع أصيل أبو بكر في السعودية 29 اغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم راشد الماجد حفلا غنائيا يوم 29 أغسطس المقبل و ذلك علي مسرح طلال مداح بقرية مفتاحه في ابها بالمملكة العربي السعودية ، و يشارك بالحفل المطرب أصيل أبو بكر .

يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي "  و غيرهم .


راشد الماجد و اصيل

 

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