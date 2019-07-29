القبض على الممثلة وملكة الجمال ميرا ميثون من داخل أحد البرامج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت مصادر أن الشرطة الهندية ألقت القبض على الممثلة وعارضة الازياء ميرا ميثون من داخل برنامج الواقع الشهير Bigg Boss Tamil 3، في الموسم الثالث، حيث تتواجد باعتبارها إحدى المتسابقات.

وقالت صحيفة thehindu إن ميثون الي كان أول ظهور لها على الشاشة الكبيرة في فيلم الجريمة 8 Thottakkal، والذي ضم الممثلة الجنوبية آبارنا بالامورالي ، والممثل ام اس نصار، ومن اخراج سري جانيش، قد خضعت للتحقيق بشأن أحد البلاغات المقدمة ضدها.

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حسب آخر التقارير ، وصلت الشرطة إلى البرنامج لاستجواب ميرا ميثون، حيث أنها متهمة بالنصب على أحد المصممين في مبلغ مالي بقيمة 50.000 روبية، وقد ادعى المصمم أن الممثلة اقترضت منه المبلغ، مستفيدة من كونها حاصلة على لقب ملكة جمال تاميل نادو التي فازت به منذ فترة ولكنها، لم ترد المال.

ليست هذه هي المرة الأولى عندما تقوم فيها الشرطة بزيارة “منزل” البرنامج الواقعي Bigg Boss، فقد قام ضباط في السابق باستجواب الممثلة فانيثا فيجاياكومار وهي الابنة الكبرى للممثل المخضرم فيجاياكومار، التي تم طردها من البرنامج، حيث اتهمها زوجها السابق أناند راجان باختطاف ابنته.