فيديوجراف.. صديق البطاقات الصفراء يدير قمة الأهلي والزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يدير الحكم الدولي المجري فيرينك كاراكو، صديق البطاقات الصفراء، مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في ختام المسابقة.
ويستضيف الأهلي ضيفه الزمالك في قمة الدوري المصري بالجولة الأخيرة من المسابقة، يوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، بدون حضور جماهيري.
وتوج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم للمرة رقم 41 في تاريخه، بعد أن رفع المارد الأحمر رصيده إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف.
وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين التي أقيمت أيضا باستاد برج العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف، نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن كاراكو حكم مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.
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