سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 يوليو 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد، استقراره أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

ولم يشهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، أي تغيير عن سعر أمس السبت مسجلا 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر وقناة السويس وبلوم وبيريوس.

في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر استقر سعر الدولار عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

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وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.58 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، بلغ متوسط سعر اليورو 18.38 للشراء و18.55 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فبلغ للشراء 20.47 جنيه للشراء و20.73 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات العربية استقرارا، حيث بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.50 للشراء و4.53 للبيع، كما بقي الدينار الكويتي ثابتا عند مستوى 54.31 جنيه للشراء و54.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.30 للشراء مقابل 54.68 جنيه للبيع .