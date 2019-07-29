شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..إليسا تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان"قفصة" بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية إليسا مساء اليوم الإثنين، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان "قفصة" الدولى فى دورته الأربعين بتونس، وتقدم خلاله عدداً من أغنياتها المتميزة والشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.

كما تستعد أيضا لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يضم قائمة كبير من الحفلات لعدد كبير من النجوم منهم راغب علامة وعاصى الحلانى وصابر الرباعى.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبوني"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.