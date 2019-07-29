شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فايد وخطيبته في 7 صور حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شريف فايد واحد من الشباب الذين أصبح لهم شعبية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب عشقه للسفر وترويجه للسياح في العالم كله، وهو ما فتح له باب واسع أمام الشهرة ودخول عالم التمثيل والإعلام.



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شريف فايد أحتفل مؤخرا بخطوبته علي حب عمره "بيكي جيفريز " والذي تقدم لخطبتها علي الطريقة الأفلام، حيث قدم لها خاتم الخطوبة علي جزيرة سيشيل، وهو ما أثار حفيظة الفتيات علي مواقع التواصل الإجتماعي ممن تمنين أن يصبحن في مكانها خاصة وأن شريف شاب يمتلك قدر كبير من الوسامة والشهرة، وإليكم 7 صور لشريف فايد وخطيبته من ألبوم صورهم سويا حول العالم.

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يذكر أن شريف فايد شارك في مسلسل ليالي الحلمية في جزءه السادس والذي بداأت احداثه بعام 2005، وفيها نجد أن علي البدري قد توفي بعد اصابته بمرض بالقلب، وبعد طلاقه لزهرة غانم وخطبته لجميلة شهاب التي غادرت مصر بعد وفاته وذهبت لأمريكا، ونجد زهرة قد تزوجت من الصحفي كريم السمنودي الذي كان يعمل لديها، ونجدها قد انظمت للحزب الحاكم وأصبحت من القياديين فيه وتركت العمل الصحفي واتجهت للسياسة، وهو من إخراج مجدي ابو عميرة.

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