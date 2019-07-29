شكرا لقرائتكم خبر عن 13 أغسطس القادم..ماجد المهندس و أصالة بحفل غنائي ضخم في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب ماجد المهندس حفل غنائي في لندن و ذلك يوم الثلاثاء 13 أغسطس المقبل ، بحضور عدد كبير من محبي الموسيقي و الغناء .

ومن المقرر أن تشارك ماجد المهندس بالحفل المطربة السورية اصالة التي قدمت عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة العتي مازالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الاغنيات: " يا مجنون " و" ولا تصدق " و" خانات الذكريات " و " بنت اكابر و غيرهم " .



