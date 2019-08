ليالي الصيفية| مجدي الهواري مع "الحب الحقيقي".. وضحكة لقاء الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

سارة الشامي

شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي، جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها في مدينة الإسكندرية.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وهي تضحك خلال رحلتها الأوروبية، وعلقت بجزء من أغنية "happy"، وكتبت: "Because I'm happy

Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy".

داليدا خليل

نشرت الفنانة داليدا خليل، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة على الشاطئ في مدينة إهدن اللبنانية.

إيميه صياح

حرصت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، على أن تقضي إجازتها الصيفية في جزيرة سيشل، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

بسمة وهبة

Advertisements

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورًا لها من إجازتها الصفية عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام"، وظهرت في مارينا بالساحل الشمالي.

كارلا حداد

ونشرت اللبنانية كارلا حداد، صورًا لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة في لبنان.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، وهو يستمتع بإجازته الصيفية مع ابنته، وعلق عليها: "ما أحلى الإجازة، لما تبقى في وقتها، ومع الحب الحقيقي".

محمد رجب

نشرت الفنان محمد رجب، صورًا جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية.

أحمد داوود وعلا رشدي

نشر الفنان أحمد داوود، صورة عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، وهو يستمتع بإجازته الصيفية، مع زوجته الفنانة علا رشدي، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

شذا حسون

نشرت الفنانة العراقية شذا حسون، صورًا لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة.​