قبلة على رأس السقا و"سبحة" أحمد الفيشاوي.. 6 لقطات في عزاء فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
قدّم عدد من نجوم الفن واجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والتقطت عدسة "الخليج 365" عددًا من اللقطات، نرصدها في التقرير التالي:
قبلة على رأس السقا
قدم الفنان أحمد السقا، واجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأثناء دخول قاعة العزاء احتضنه الفنان أحمد الفيشاوي وقبل رأسه.
صورة فاروق الفيشاوي
أهدى أحد محبي الفنان الراحل صورة للراحل لنجله أحمد.
جلباب محمود التهامي
حضر الشيخ محمود التهامي نجل الشيخ ياسين التهامي العزاء، مرتديًا جلباب.
"سبحة" أحمد الفيشاوي
ظهر الفنان أحمد الفيشاوي في العزاء ممسكًا بمسبحة، كما ظهر بجوار شقيقه عمر، والفنان عهدي صادق، ومحمد الشقنقيري، الذين كانوا ضمن أوائل الحضور.
حمدين صباحي
حضر المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، حمدين صباحي العزاء، وقدم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.
شعبان عبدالرحيم بإطلالة مختلفة
وظهر الفنان شعبان عبدالرحيم في العزاء بملابس سوداء، وارتدى جاكيت وبنطلون وتي شيرت من اللون الأسود، متخليًا عن الألوان المزركشة التي اعتاده الجمهور عليها.
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