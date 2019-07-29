بالصور| انتهاء عزاء الفنان فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهى مساء اليوم الأحد، عزاء الفنان الراحل "فاروق الفيشاوي"، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الفنان أحمد الفيشاوي، بصحبة والدته الفنانة سمية الألفي، وزوجته ندى الكامل، وشقيقه عمر الفيشاوي، لتلقي العزاء في والدهما.

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ووصل إلى العزاء منذ الدقائق الأولى من العزاء، أبرزهم الفنان محمد الشقنقيري، الفنان عهدي صادق، وأحمد السقا ومحمد صبحي، يحيى الفخراني، الفنانة سهير المرشدي، الفنانة بوسي وابنتها الفنانة مي نور الشريف، الفنان خالد زكي، الفنانة صفاء أبو السعود، وابنة شقيقتها الفنانة أروى جودة.

كما حضر العزاء المنتج عادل أديب، وزوجته الفنانة منال سلامة، الفنان أحمد آدم، الفنان عمرو عبدالجليل، المخرجة كاملة أبو ذكري، حمدين صباحي، الشيخ ياسين التهامي، الفنان مجدي كامل، الفنانة روبي، وغيرهما.

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي، عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية.​