"لوك" مريم حسن وجلسة تصوير ريهام أيمن.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم في التقرير التالي أبرز 10 لقطات لهؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا طويلاً باللون الأبيض.

سامية الطرابلسي

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

مايا دياب

نشرت المطربة مايا دياب، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا قصيرًا.

نداء شرارة

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نشرت المطربة نداء شرارة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة تحيي إحدى حفلاتها.

مريم حسن

نشرت الفنانة مريم حسن، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بـ"لوك جديد"، نال إعجاب جمهورها.

شذى حسون

نشرت المطربة شذى حسون، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة مرتدية ملابس باللون الأسود.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتديةً فستانًا باللون الأحمر.

يارا

نشرت المطربة يارا، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بملابس كاجوال، مرتدية "هوت شورت".

نجوى كرم

نشرت المطربة نجوى كرم، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا طويلاً باللون الأبيض.​