ظهور رشوان توفيق فى عزاء فاروق الفيشاوي

حرص الفنان رشوان توفيق على تأدية واجب العزاء في الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا

في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتم تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.