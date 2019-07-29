لبلبة تحضر عزاء فاروق الفيشاوي

حضرت الفنانة لبلبة عزاء النجم فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح

الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

جدير بالذكر أن شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.