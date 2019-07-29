بالصور.. أحمد بدير فى عزاء فاروق الفيشاوي

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حضر الفنان أحمد بدير عزاء النجم فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.
يذكر أن آخر أعمال النجم فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير"، وهي بطولة كل من يحيى الفخراني، أحمدعزمي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.
جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.
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