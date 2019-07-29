محمد إمام يقدم واجب العزاء فى رحيل فاروق الفيشاوي برفقة عاطف بشاي

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قام الفنان محمد إمام برفقة السيناريست عاطف بشاي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، في مسجد الشرطة، الشيخ زايد.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناءاستلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.
ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.
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