الارشيف / فن ومشاهير

محمد إمام يقدم واجب العزاء فى رحيل فاروق الفيشاوي برفقة عاطف بشاي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

قام الفنان محمد إمام برفقة السيناريست عاطف بشاي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، في مسجد الشرطة، الشيخ زايد.

 

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء

استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

 

Advertisements

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ  67 عامًا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يقدم واجب العزاء فى رحيل فاروق الفيشاوي برفقة عاطف بشاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا