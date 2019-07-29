حسن الرداد برفقة مصطفى هريدي في عزاء فاروق الفيشاوي

حضر الفنان حسن الرداد برفقة الفنان مصطفى هريدي لعزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام في مسجد الشرطة، بالشيخ زايد.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه

في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

Advertisements

يشار إلى ذكر شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.