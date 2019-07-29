بالصور.. المخرج يسري نصر الله يقدم العزاء في فاروق الفيشاوي

قدم المخرج يسري نصر الله واجب العزاء في النجم الكبير فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد. يذكر أن شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. Advertisements جدير بالذكرأن آخر أعمال النجم فاروق الفيشاوي مسرحية "الملك لير"، وهي بطولة كل من يحيى الفخراني، أحمد عزمي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم.

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