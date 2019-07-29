بالصور.. طارق علام فى عزاء فاروق الفيشاوي

وصل المذيع طارق علام إلى عزاء الفنان القدير فاروق الفيشاوي، في مسجد الشرطة، الشيخ زايد. يذكر أن شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. محمود بالمهندسين، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن، وتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

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