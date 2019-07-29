كريتي سانون تحتفل بعيد ميلادها الـ 29.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بلغت الممثلة كريتي سانون التاسعة والعشرين من عمرها يوم السبت 27 يوليو ، وهو ما يتزامن بعد يوم واحد من إطلاق فيلمها الجديد “أرجون باتيالا”، وقد احتفلت الممثلة بعيد ميلادها مع شقيقتها نوبور سانون، ومخرج فيلمها المخضرم موكيش تشابرا ، الذي بدا أنه أعد الحفل كمفاجأة لها.

أظهرت الصور التي تداولتها معظم المواقع الممثلة، وهي تقوم بتقطيع كعكة عيد ميلادها، وهي ترتدي سترة صوفية وشورتًا أحمر ، وكانت تُمسك بشعرها من السقوط على الكعكة وهي تطفيء الشموع”.

شاركت الممثلة مؤخرا خطط عيد ميلادها في مقابلة مع موقع صحيفة Pinkvilla، قالت ، “في العام الماضي ، قدمت أول فيلم لي في عيد ميلادي، لكن هذا كان استثناءً، أحب الاحتفال في المنزل مع أصدقائي المقربين وأفراد أسرتي. “وأضافت: “لقد أخبرت أسرتي بعدم القيام بأي شيء ، لكنني أدرك أن أختي (نوبور) والأصدقاء يخططون لمفاجأة بالنسبة لي ، وأعتقد أن هذا ما تم”.

أرجون باتيالا هو فيلم كريتي الثاني لهذا العام، حيث شوهدت آخر مرة أمام كارتيك اريان Kartik Aaryan في “لوكا تشابي”، والذي أصبح أكبر نجاحاتها بإيرادات تزيد قيمتها على 100 مليون روبية في شباك التذاكر المحلي بالهند.