شاهد صور جيزيل ثاكرال المُلقبة بـ كيم كارداشيان الهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ممثلة بوليوود جيزيل ثاكرال Gizele Thakral التي ربما ظهرت في أفلام أقل ، لكن جرأتها على مواقع السوشيال ميديا جعلتها مشهورة بين الجماهير، وعلى صلة قوية بملايين المتابعين، بسبب الصور ومقاطع الفيديو الساخنة لها.

في صور شاركتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، شوهدت جيزيل على الشاطئ بالبيكيني، حيث ينتظر متابعيها بفارغ الصبر تلك المشاركات التي اعتادوا أن يطّلعوا عليها من على صفحتها.

الممثلة الفاتنة جيزيل تاكرال، كانت قد ظهرت في الموسم التاسع من برنامج الواقع “بيج بوس”، بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بجسد بض ممشوق، وصورها الجريئة التي لا تقاوم، حتى أنها تُلقّب بكيم كارداشيان الهند.

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تاكرال نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحتفظ باستمرار بمشاركة صورها الجريئة للجماهير، وهي غالبًا ما تقارن مع المشاهير العالميين مثل كيم كارداشيان، وبيونسيه.

تصدرت جيزيل مؤخرا عناوين الصحف عندما قبّلت أحد متسابقي برنامج الواقع “بيج بوس” الذي يقدمه النجم الكبير سلمان خان، وهي التي بدأت حياتها المهنية عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.

ولدت تاكرال Gizele Thakral في 02 سبتمبر 1990، وقدمت شخصيات في العديد من الأفلام، أشهرها دورها في فيلم “Kyaa Kool Hain Hum 3”، هو فيلم كوميدي للكبار صدر عام 2016.